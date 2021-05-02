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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Киргизия и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе

Ситуация там "характеризуется как стабильная", сообщили в погранведомстве Киргизии
© AP Photo/Sergei Grits

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщила в воскресенье Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

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"Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе "характеризуется как стабильная", за прошедшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы".

"Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме", - подчеркивается в сообщении.

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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