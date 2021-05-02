Свыше 33 тыс. человек эвакуировали в Киргизии из зоны конфликта на границе

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Более 30 тыс. граждан Киргизии были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом заявила в воскресенье на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова.

"Были эвакуированы в общей сложности 33 388 человек", - сказал она. По ее словам, 19,2 тыс. из них - это дети и подростки.

Как сказала замминистра, большинство эвакуированных в настоящее время остро нуждаются в продуктах питания, медикаментах, одежде и предметах первой необходимости. Она также выразила благодарность жителям страны за оказываемую поддержку эвакуированным людям. По последним данным, для жителей из пострадавших районов собрано свыше 100 тонн гуманитарной помощи.