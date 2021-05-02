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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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Свыше 33 тыс. человек эвакуировали в Киргизии из зоны конфликта на границе

Из них 19,2 тыс. детей и подростков

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Более 30 тыс. граждан Киргизии были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом заявила в воскресенье на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова.

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"Были эвакуированы в общей сложности 33 388 человек", - сказал она. По ее словам, 19,2 тыс. из них - это дети и подростки.

Как сказала замминистра, большинство эвакуированных в настоящее время остро нуждаются в продуктах питания, медикаментах, одежде и предметах первой необходимости. Она также выразила благодарность жителям страны за оказываемую поддержку эвакуированным людям. По последним данным, для жителей из пострадавших районов собрано свыше 100 тонн гуманитарной помощи.

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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