Киргизия и Таджикистан договорились активизировать процесс описания общей границы

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Бишкек и Душанбе договорились об активизации процесса описания общего участка границы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба киргизского кабмина.

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"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, встреча членов правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации границы состоялась в Баткенской области Киргизии. Киргизскую сторону на переговорах возглавлял глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. Таджикскую - руководитель ГКНБ Саймумин Ятимов.

"В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Главы делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе", - отмечает пресс-служба.

По итогам заседания был подписан совместный протокол, содержание которого не оглашается.