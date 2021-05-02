В Сомали оппозиция поддержала решение возобновить переговоры о выборах

ПРЕТОРИЯ, 2 мая. /ТАСС/. Представители сомалийской оппозиции, объединенные в совет кандидатов в президенты страны, высказались в воскресенье в поддержку начала переговоров по проведению в Сомали парламентских и президентских выборов на основе формулы, которая предполагает непрямое и многоступенчатое голосование. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News.

."Мы приветствуем решение нижней палаты федерального парламента аннулировать свое решение о продлении на два года полномочий президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, а также возвращение к формуле парламентских и президентских выборов, которая зафиксирована в соглашении от 17 сентября 2020 года", - говорится в совместном заявлении лидеров оппозиции. Они также поддержали передачу основных полномочий по подготовке выборов премьер-министру страны Мохамеду Хусейну Робле, включая наблюдение за формированием избирательной комиссии и обеспечение условий безопасности.

В минувшую субботу Робле заявил, что в самое ближайшее время кабмин представит план проведения в Сомали парламентских и президентских выборов на основе соглашения от 17 сентября. Дата первого заседания сейчас обсуждается с руководством властей штатов.

Возврат к старой системе голосования

Нижняя палата парламента Сомали на экстренной сессии отменила в минувшую субботу свое решение от 12 апреля о продлении на два года срока полномочий президента, а также о проведении избирательной реформы. Голосование состоялось после выступления главы государства, который обратился к депутатам с просьбой отменить решение о продлении его полномочий до 2023 года.

Мохамед, президентские полномочия которого истекли 8 февраля текущего года, также поручил премьеру возобновить переговорный процесс с лидерами регионов по скорейшему проведению в стране парламентских и президентских выборов. При этом глава государства указал, что основой для консультаций является принятое 17 сентября соглашение, которое определяет формулу и принципы проведения выборов. На премьера также возлагается ответственность за обеспечение всего переговорного процесса.

В Сомали действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. Так, на первом этапе старейшины существующих в стране общин назначают 27 775 делегатов, которые затем выбирают 275 членов нижней палаты законодательного органа. Региональные парламенты назначают 54 сенатора, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента. Этот принцип сохранился в соглашении от 17 сентября 2020 года и был одобрен представителями международного сообщества. Однако 12 апреля нижняя палата парламента приняла решение о проведении в ближайшие два года избирательной реформы на основе формулы "один человек - один голос". В этих целях был продлен срок полномочий президента. Сейчас глава государства и парламент отказались от реформы и вернулись к существующей избирательной системе.