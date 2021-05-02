В СБ ООН по инициативе России выступят очевидцы трагедии 2 мая 2014 года в Одессе

ООН, 2 мая. /ТАСС/. Свидетели пожара в Доме профсоюзов в Одессе выступят на неформальной встрече Совета Безопасности ООН 5 мая. Об этом сообщил в воскресенье первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"На следующей неделе мы проведем встречу по "формуле Арриа" для обсуждения кровопролития в Одессе и других преступлений украинских националистов, - написал он в Twitter. - На встрече выступят свидетели, пережившие эту трагедию". Полянский уточнил ТАСС, что встреча запланирована на среду, 5 мая.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.