Госдеп опроверг сообщения о договоренности об обмене заключенными между США и Ираном

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Американское внешнеполитическое ведомство в воскресенье назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о достижении договоренности об обмене заключенными между США и Ираном.

"Сообщения о том, что было достигнуто соглашение об обмене заключенными, не соответствуют действительности", - заявил ТАСС глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Как мы уже говорили, мы всегда поднимаем вопросы, связанные с американцами, задержанными или пропавшими в Иране. Мы не остановимся, пока не сможем воссоединить их с их семьями", - добавил Прайс.

Позднее информацию о достижении договоренности по обмену заключенными опроверг также начальник аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн. "К сожалению, это сообщение не является правдой. Нет договоренности об освобождении этих четырех американцев. Мы очень усердно работаем, чтобы добиться их освобождения. Мы поднимали [этот вопрос] с Ираном. <...> Мы упорно работаем над тем, чтобы вернуть этих американцев домой. Когда мы сделаем это, мы, конечно, будем рады объявить об этой новости", - сказал чиновник в эфире телекомпании CBS.

Ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники сообщил, что власти США в рамках сделки с Ираном могут разморозить $7 млрд иранских активов. По утверждению Al Mayadeen, Вашингтон и Тегеран также планируют обменяться задержанными и освободить по четыре человека с каждой стороны. В свою очередь агентство Reuters, ссылаясь на государственное телевидение Ирана, сообщило, что представитель иранской администрации подтвердил обмен задержанными с США.

В новость были внесены изменения (18:34 мск) - добавлены подробности.