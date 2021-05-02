СМИ: власти Парижа начали расследование после беспорядков на первомайской демонстрации

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Префектура Парижа инициировала в воскресенье расследование в связи с беспорядками, произошедшими в городе во время первомайской демонстрации. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя префектуры столицы.

Расследование проводится по подозрению в "преднамеренных насильственным действиях, предпринятых в составе группы людей", в "порче чужого имущества группой людей", в "нападении на активистов и автомашины профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ), уточнил представитель властей Парижа.

Руководство ВКТ информировало, что 21 человек из числа профсоюзных активистов пострадал при нападении хулиганов. Потерпевшие уже выписаны из больниц, уточнил позднее профсоюз.

По сведениям службы охраны ВКТ, группа хулиганов бросала камни и бутылки в ее сотрудников, обеспечивавших безопасность во время демонстрации. Были предприняты попытки нанести ущерб автомобилям профсоюзного объединения, следовавшим в составе колонны манифестантов. Охранники и полиция были вынуждены несколько раз применить слезоточивый газ.

Профсоюз обратил внимание, что нападавшие допустили в отношении демонстрантов расистские оскорбления. Генеральный секретарь ВКТ Филипп Мартинез назвал происшедшее "подлинным скандалом".

Первомайские манифестации, состоявшиеся в Тулузе, Бордо, Марселе и других городах страны, прошли в целом мирно. Столкновения с агрессивно настроенными элементами имели место только в Париже и Лионе. Беспорядки в столице осудили ее мэр Анн Идальго, глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти и ряд других министров. Всего в ходе наведения порядка на манифестациях в стране были задержаны 56 человек.