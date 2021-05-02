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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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Блинкен в разговоре с Бабишем выразил поддержку Чехии в ситуации с Россией

В Госдепе добавили, что решения чешского правительства исключить Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" и существенно сократить "присутствие российской разведки в Праге" повысили безопасность Чехии и НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен Graeme Jennings/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Graeme Jennings/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем обсудил ситуацию вокруг отношений Москвы и Праги. Об этом сообщаемся в распространенном в воскресенье пресс-релизе Госдепартамента.

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"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России", - утверждается в сообщении.

"Решения чешского правительства исключить [российскую госкорпорацию] Росатом из числа участников тендера [на строительство нового энергоблока АЭС] "Дукованы" и существенно сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и НАТО", - заявляют в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, в результате которых погибли два человека. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теги
СШАЧехияРоссияБабиш, АндрейБлинкен, ЭнтониДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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