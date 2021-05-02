Жапаров предложил создать комиссию из старейшин Киргизии и Таджикистана

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Киргизия и Таджикистан в будущем должны избегать возможности силового столкновения между странами. Об этом заявил в воскресенье в обращении к нации в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Обе стороны не должны допустить продолжения вооруженного столкновения", - сказал он. По его словам, республики являются "вечными соседями". "Мы не можем оставить землю, унаследованную от наших предков, и переехать в другое место", - отметил глава государства.

Во избежание впредь подобных столкновений Жапаров предложил привлечь аксакалов к процессу мирного урегулирования отношений. "В целях предотвращения дальнейших конфликтов, я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах", - пояснил он.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта погибли 34 жителя Киргизии, пострадали более 150.