Киргизия и Таджикистан сохранят участки, которыми владели до начала столкновений

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Киргизия и Таджикистан сохранят за собой территории, которыми они владели до начала вооруженного конфликта на границе. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, комментируя итоги переговоров делегаций двух государств.

"Договорились, что за каждой стороной останутся участки, которые принадлежали ей до этих событий", - сказал он. В ходе встречи, продолжил глава ГКНБ, также было принято решение об отводе от границы дополнительных подразделений военнослужащих и военной техники в места постоянной дислокации и создании совместной комиссии по мониторингу исполнения сторонами достигнутых договоренностей.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 жителя Киргизии, пострадали более 150.