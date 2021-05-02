ОАЭ упростили правила пребывания в Абу-Даби для россиян

ТАСС, 2 мая. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вводят с 3 мая послабление правил пребывания в Абу-Даби для россиян и прибывающих из еще ряда стран. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства Абу-Даби на своей странице в Twitter.

Теперь туристы из России, которые получили вакцину от коронавируса, должны будут сдать повторный ПЦР-тест только на шестой день поездки в Абу-Даби. Что касается тех, кто не получил вакцину, то им придется сдавать ПЦР-тест на шестой день поездки (если поездка продолжается более шести дней) и на 12-й день (если более 12 дней). Ранее все россияне должны были сдавать ПЦР-тест на четвертый и восьмой день поездки.

При этом россиянам по-прежнему потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 96 часов, чтобы вылететь в Абу-Даби, а также повторный тест по прилете. Он делается бесплатно в аэропорту.

ОАЭ с 25 апреля отменили обязательный 10-дневный карантин для россиян после прилета в Абу-Даби. В список стран, граждане которых освобождаются от карантина, были также включены Австралия, Великобритания, Израиль, Китай, Португалия, Таджикистан, Узбекистан, Швейцария и Япония.

Авиасообщение между ОАЭ и Россией, приостановленное из-за пандемии коронавируса, было возобновлено в сентябре прошлого года. Для вылета в Дубай россиянам требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов. Они также должны сделать повторный тест по прилете.

О ситуации в стране

Общее число инфицированных коронавирусом в ОАЭ с начала пандемии превысило 523 тыс. человек, из них 504 тыс. выздоровели и 1,5 тыс. умерли. За сутки зафиксированы 1,8 тыс. новых случаев заражения, два летальных исхода, вылечились 1,7 тыс. человек. Из-за пандемии в стране продолжают действовать ограничения, которые отличаются от эмирата к эмирату. Так, в Дубае предел вместимости торговых центров, отелей, пляжей и бассейнов снижен до 70%, а кинотеатров - до 50%. Рестораны и кафе должны закрываться не позднее 01:00. Закрыты бары и пабы. В Абу-Даби максимальная разрешенная вместимость торговых центров снижена до 40%, а ресторанов, кафе, пляжей и парков - до 60%.

Ношение медицинских масок в ОАЭ остается обязательным. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 3 тыс. дирхамов (более 60 тыс. рублей).