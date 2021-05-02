В Нью-Йорке прошла акция солидарности с жертвами трагедии в Одессе

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Активисты движения солидарности с жителями юго-востока Украины провели на Юнион-сквер в Нью-Йорке акцию в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

На акцию пришли несколько человек с плакатами с призывами расследовать события в Доме профсоюзов и прекратить агрессию против народных республик Донбасса. На плакатах также были напечатаны фотографии людей, погибших в огне в Доме профсоюзов семь лет назад. Мероприятие прошло в спокойной обстановке.

"Мы собрались, потому что сегодня седьмая годовщина массового убийства в Одессе. Около 40 антифашистов погибли в тот день, вскоре после переворота на "майдане", - рассказал корреспонденту ТАСС организатор мероприятия, координатор движения "Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине" Грегори Баттерфилд. - Мы считаем, что об этом важно помнить, потому что конфликт продолжается и сегодня. Кроме того, правда о событиях в Одессе до сих пор неизвестна, никто из виновных не наказан".

"Власти США продолжают скрывать истину и отрицают, что имело место какое-то нарушение прав человека. Поэтому мы считаем важным рассказать американцам о том, что делается от их имени, - продолжил он. - Нам здесь нужно так много сделать - улучшить систему образования, здравоохранения, остановить насилие против темнокожих и латиноамериканцев со стороны полиции. Но вместо того, чтобы заняться этим, власти нацелились на новую войну - против России или Китая или сразу с ними обоими".

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.