В МВД Белоруссии заявили, что власти не допустят госпереворота

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что власти не допустят госпереворота в республике.

"Хочется сказать тем лицам, которые еще тешат в себе какие-то надежды [о госперевороте]. Радикализировавшись, они что-либо своими агрессивными действиями смогут поменять у нас, в Республике Беларусь? Хочу сказать одно: никогда этого не получится", - сказал он в эфире телеканала СТВ в воскресенье. По словам замминистра, белорусы не поддержат действия, которые могут привести к крови, насилию, полному хаосу. "И народ это не поддерживает, и молодежь это не поддерживает. Все прекрасно увидели, к чему это может привести. Что это может привести к террористическим актам, крови, насилию, полному хаосу, к откатыванию нашей страны назад. Жить будем намного хуже, как живут в Украине", - сказал Карпенков.

Он предупредил тех, кто "радикализировался", что, если они что-либо попытаются сделать или предпринять не только своими действиями, но и мыслями и планами, "их всех обезвредят".

Карпенков также отметил, что обвиняемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента Александра Лукашенко "не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой, это мелкие мошенники". По его словам, их целью было "перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать", затем "деньги эти поделить".

17 апреля Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей и госпереворот. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам. В Комитете госбезопасности сообщали, что задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием.