Президент Кипра заявил, что Турция пыталась втянуть генсека ООН в незаконные действия

НИКОСИЯ, 2 мая. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис считает, что на состоявшемся 27-29 апреля саммите по кипрскому урегулированию Турция вместе с руководством турок-киприотов предприняли попытку втянуть генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в противозаконные действия. Так он охарактеризовал в воскресенье в своем пасхальном телеобращении выдвинутое турками-киприотами при поддержке Анкары требование о признании самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра в качестве условия для возобновления переговоров между кипрскими общинами по решению проблемы разделенного острова.

"Во время недавней неофициальной конференции ООН по Кипру в Женеве Турция и руководство турок-киприотов выразили презрение к Уставу ООН, резолюциям ООН и решениям в отношении Кипра, а также к Евросоюзу, попросив генерального секретаря ООН стать соучастником своих незаконных действий, потребовав признать суверенитет незаконного режима, созданного Анкарой и подчиненного ей", - сказал глава государства и лидер греков-киприотов.

По его словам, данное требование не только идет вразрез с международным правом и выходит за рамки мандата, предоставленного генсеку ООН, но и "явно противоречит воле подавляющего большинства жителей Кипра, греко-киприотов и турок-киприотов".

"Несколько дней назад мы еще раз столкнулись с непримиримой позицией Турции и стали свидетелями высокомерия тех, кто рисует в своем воображении новую Османскую империю", - отметил Анастасиадис. Он указал, что предложения турко-кипрской стороны, выдвинутые на женевском саммите, вновь демонстрируют реальные цели Анкары, которые состоят либо в разделе Кипра, либо в его превращении в протекторат Турции. Как заявил президент, несмотря на то что греки-киприоты стремятся к достойному компромиссу в вопросе урегулирования на острове, они в такой же мере полны решимости противостоять попыткам придать законный характер действиям Турции в отношении Кипра.

Анастасиадис пообещал использовать для этого европейские и международные форумы и мобилизовать все дружественные Кипру страны. Он также заверил, что проинформирует европейских коллег о новых действиях Анкары на предстоящем саммите ЕС в Португалии.

Глава государства подчеркнул, что, в отличие от турко-кипрских властей и Анкары, греко-кипрская сторона на встрече в Женеве доказала свою приверженность международному праву и защите интересов представителей обеих общин острова. "Статус-кво на Кипре не только неприемлем для обеих общин, но, что хуже всего, он не ведет к решению, при котором мы все вместе как европейские граждане можем пользоваться благами мира, безопасности и процветания", - сказал Анастасиадис, обращаясь к туркам-киприотам. "Со всем уважением приглашаю вас вместе выступить в битве за нашу родину - Кипр, который мы любили и продолжаем любить", - добавил он.

Саммит в Женеве

На трехдневной конференции по кипрскому урегулированию, проходившей в Женеве с 27 по 29 апреля в традиционном формате "пять плюс один", то есть с участием лидеров двух кипрских общин, глав МИД трех держав - гарантов кипрской безопасности (Греция, Турция и Великобритания) и генсека ООН, позиции сторон принципиально разошлись. Турко-кипрская делегация в качестве предварительного условия для возобновления переговорного процесса выдвинула требование о признании существования на острове двух государств, что противоречит положениям резолюций Совета Безопасности ООН, согласно которым на Кипре должна быть создана двузональная и двухобщинная федерация. Греко-кипрская сторона в свою очередь настаивала на неукоснительном следовании этому основополагающему международному документу.

Объявляя в четверг о завершении встречи на высшем уровне, Гутерриш констатировал, что стороны не нашли достаточного количества точек соприкосновения для возобновления межобщинного диалога по урегулированию. При этом они достигли договоренности провести новый саммит, который может пройти через два или три месяца. Таким образом, женевская конференция стала уже второй подряд встречей сторон, которая завершилась безрезультатно: такая же судьба постигла и предыдущий саммит, состоявшийся на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в 2017 году.