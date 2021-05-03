Главы МИД G7 соберутся в Лондоне, чтобы обсудить глобальные угрозы, коронавирус и Россию

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Первая за два года очная встреча министров иностранных дел Группы семи (G7) начинается в понедельник в британской столице. Пленарные заседания в центре Лондона запланированы на 4-5 мая, первый день форума будет посвящен двусторонним встречам.

Как говорится в коммюнике правительства Великобритании, которая в этом году председательствует в неформальном объединении семи экономически развитых государств мира, на встречу, помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, приглашен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

"Встреча G7 на этой неделе продемонстрирует, как "Глобальная Британия" (концепция британского правительства, призванная продемонстрировать новую роль Великобритании после выхода из ЕС - прим. ТАСС) объединяет крупнейшие мировые экономики для противостояния совместным вызовам", - заявил по этому случаю глава британского МИД Доминик Рааб.

"Мы будем действовать для того, чтобы гарантировать справедливый доступ к вакцинам по всему миру, определим глобальные цели в области образования девочек, согласуем амбициозные глобальные действия по защите климата и разработаем новые методы по противодействию голоду", - добавил министр.

Тема России

В преддверии форума глава британского МИД сообщил, что Соединенное Королевство надеется убедить партнеров по G7 в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования, которые были бы направлены на опровержение дезинформации, якобы распространяемой со стороны России. "Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира", - заявлял глава британского внешнеполитического ведомства.

Рааб утверждал, что Россия и Китай своими действиями в медийном пространстве "пытаются сеять недоверие" к правительствам западных стран, в качестве примера приводил якобы имевшую место дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса. Российские власти в свою очередь неоднократно обращали внимание на необоснованность подобных заявлений.

Российская тема также будет поднята на двусторонних встречах. Так, на прошлой неделе на спецбрифинге Госдепартамента США сообщалось, что глава ведомства Энтони Блинкен на встрече в Лондоне с главой МИД ФРГ Хайко Маасом выскажется за остановку проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".

О двусторонних встречах

Двустороннюю встречу с Блинкеном в понедельник проведет и Рааб. Среди заявленных тем для обсуждения - торговые вопросы, Китай, Афганистан, Иран.

Помимо этого, в своей резиденции под Лондоном Рааб проведет две двусторонние встречи. Во время дискуссий с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги будет затронута тема углубления торгового сотрудничества и согласован совместный подход к безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. На встрече с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром будет обсуждена помощь, которую Лондон оказывает Индии в борьбе с новой волной пандемии.

Общение через оргстекло

В МИД Великобритании подчеркивают, что министерская встреча пройдет с соблюдением строгих противоэпидемических мер. Так, все участники дискуссий, члены делегаций и обслуживающий персонал будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус, на встречах будут соблюдаться нормы социального дистанцирования. Также отмечается, что как во время пленарных заседаний, так и во время рабочих обедов и ужинов министров будут разделять перегородки из оргстекла.

Великобритания также намерена провести в традиционном формате саммит G7, который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем примут участие лидеры неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира, глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.

Кроме того, в феврале приглашение на встречу получила новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

O Группе семи

В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. Впервые президент РФ как равноправный партнер был приглашен на саммит G7 в Неаполе в 1994 году. С тех пор встречи проводились в формате "восьмерки".

В 2014 году председательство в клубе перешло к РФ, саммит планировалось проводить в Сочи, но из-за событий на Украине и возникновения напряженности с государствами Запада после воссоединения Крыма с Россией встреча была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия. Объединение приняло решение вернуться к формату "семерки".