В Белоруссии заявили, что не хотят откладывать согласование интеграционных карт с Россией

МИНСК, 3 мая. /ТАСС/. Белоруссия не ставит жестких сроков по согласованию с Россией двух оставшихся интеграционных карт, но не хотела бы откладывать этот вопрос в долгий ящик. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала " Беларусь-1 " премьер-министр республики Роман Головченко.

"Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два, мы бы не хотели откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жестких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого", - сказал премьер. По его словам, в таком конструктивном темпе стороны идут дальше. "Ставить жесткие сроки ни нас, ни российскую стороны ничто не вынуждает", - отметил глава правительства.

Головченко сообщил, что те программы, которые переданы, уже были предварительно согласованы на уровне руководителей отраслевых ведомств и подразумевают, по сути, "проведение единой политики в разных отраслях экономики, в промышленности, в сельском хозяйстве". "С тем, чтобы не было споров по ввозу сельскохозяйственной продукции. То есть, это конкретные программы по выходу на единые условия не только хозяйствования, но и планирования", - заявил премьер.

По его словам, что касается оставшихся карт, то "они достаточно сложные с точки зрения экономической". "Там много расчетов, позиций сторон, мы дискутируем, как правильнее и скорее сложить эту схему с тем, чтобы быстрее стартовал весь пакет и экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал", - сказал Головченко. Он подчеркнул, что должны быть созданы "более равные условия для всех субъектов хозяйствования на [поставки] энергоносителей в условиях разных надбавок, преференций". "Задача одна - создать равные условия для субъектов хозяйствования. И это понимает и нацелено на это и российское руководство, и белорусское руководство. Только имея равные условия мы сможем не то что конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии", - заявил глава правительства.

Ранее белорусский премьер сообщил о том, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных дорожных карт, в работе остаются два проекта документов. При этом стороны не пришли к компромиссу в том числе по вопросам поставок нефти и газа, налоговой политики.