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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Премьер и глава Минюста Чехии настаивают на единственной версии инцидента во Врбетице

Андрей Бабиш и Мария Бенешова утверждают, что ответственность за произошедшее несут российские спецслужбы
Место взрыва боеприпасов на складах в деревне Врбетице в Чехии, 2014 год EPA/CZECH REPUBLIC POLICE
Описание
Место взрыва боеприпасов на складах в деревне Врбетице в Чехии, 2014 год
© EPA/CZECH REPUBLIC POLICE

ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обсудил с министром юстиции Марией Бенешовой ее высказывания о взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице, согласно которым рассматриваются несколько версий случившегося. По итогам встречи они заявили, что существует лишь одна версия: ответственность за произошедшее несут российские спецслужбы. Об этом сообщило в воскресенье Чешское телевидение, которое привело слова главы правительства.

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"Мы обсудили с госпожой министром [инцидент во Врбетице] и сошлись во мнении, что существует только одна версия", - сказал Бабиш.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек ранее в воскресенье заявил, что Бенешова, 29 апреля в интервью местному сетевому изданию novinky.cz сообщившая о существовании нескольких версий произошедшего во Врбетице, не обладала подробной информацией, какая была у руководителей правительства. По его словам, неудачное выступление главы Минюста в СМИ противоречило интересам Чехии.

"Полиция работает только с одной версией - российским следом. Это то, что к взрывам причастны сотрудники российской военной разведки ГРУ. Никакой другой версии у следствия нет", - отметил Гамачек.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса во Врбетице в 2014 году лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теги
ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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