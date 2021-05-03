СМИ: Япония предлагала США подтвердить ее суверенитет над островами Сенкаку

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Правительство Японии в 1978 году обратилось с запросом к США по поводу изменения нейтральной позиции Вашингтона в отношении суверенитета над островами Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные американские правительственные документы.

В них указано, что соответствующее предложение было сделано занимавшим тогда пост премьер-министра Японии Такэо Фукудой американскому послу в Токио Майклу Мэнсфилду. Глава правительства в тот период готовился к визиту в США и был озадачен вторжением китайских рыбаков в зону у Сенкаку, которую Япония считает своими территориальными водами.

Тем не менее американская сторона, согласно документам, отвергла предложение Токио, отметив, что ее нейтральная позиция по вопросу суверенитета над Сенкаку не изменилась с 1972 года, когда Японии были возвращены административные права на южную префектуру Окинава. Также США в 1978 году приостановили использование полигона для стрельб на одном из островов, входящих в состав Сенкаку, чтобы избежать дополнительного риска быть вовлеченными в возможный конфликт между Китаем и Японией.

Конфликт вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

США в последнее время неоднократно подтверждали, что пятая статья американо-японского договора о безопасности распространяется и на острова Сенкаку.