СМИ: новая подлодка КНР может нести способную поражать цели в США ракету

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 мая. /ТАСС/. Новая стратегическая атомная подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) способна нести ракету, которая может поражать цели на всей территории США. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Речь идет о субмарине проекта 094A "Цзинь", которая была представлена 30 апреля по случаю празднования 72-й годовщины образования ВМС НОАК. Она способна нести новейшие твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3, дальность полета которых превышает 10 тыс. км и, по некоторым оценкам, достигает 12 тыс. км.

"Подлодка 094A является модернизированной версией субмарины типа 094, при ее создании удалось решить одну из ключевых проблем, связанную с шумностью, за счет улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволило ей нести более мощные ракеты JL-3", - цитирует газета одного из собеседников.

По его словам, до модернизации подлодка этого типа была вооружена менее мощной ракетой JL-2, которая могла поражать цели только в северо-восточной части США. Согласно оценкам экспертов, ракета JL-3, как и ее предшественница, способна нести несколько боеголовок с ядерным зарядом.

В настоящее время ВМС НОАК располагают шестью субмаринами проекта 094 в различных модификациях и планируют построить еще два подводных ракетоносца этого типа для замены устаревших кораблей класса 092. СМИ также сообщали о планах Китая приступить к строительству подлодок нового поколения проекта 096, которые предполагается вводить в состав флота с середины 2020-х годов и вооружать ракетами JL-3.