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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы

Киргизская Погранслужба сообщила, что обстановка на границе и в прилегающих к ней районах стабильная, за минувшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы"
© EPA/IGOR KOVALENKO, архив

БИШКЕК, 3 мая. /ТАСС/. Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Об этом сообщила в понедельник Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

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"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время "стабильная", за минувшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы".

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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