В Таджикистане возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих Киргизии

ДУШАНБЕ, 3 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении киргизских военнослужащих по факту нападения на общину Чоркух города Исфара Согдийской области, граничащей с Киргизией. Об этом в понедельник сообщает пресс-центр Генпрокуратуры.

"29 апреля 2021 года Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении группы военнослужащих и граждан Киргизии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 395 ("Развязывание или ведение агрессивной войны") и части 2 статьи 104 ("Убийство двух или более лиц") Уголовного кодекса Республики Таджикистан", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в настоящее время создана следственно-оперативная группа, идет расследование.

Оценка конфликта

В сообщении указано, что 29 апреля около 11 часов дня группа киргизских пограничников в сопровождении примерно 200 местных жителей подошла к пограничному пункту "Ходжаи ало" у поста "Головной" сельсовета Чоркух города Исфара Согдийской области, где таджикские инженеры устанавливали камеры видеонаблюдения. Они стали закидывать камнями таджикских граждан и спиливать опору, на которой работал инженер. В пресс-центре указали, что данная провокация переросла в массовые беспорядки. Для их урегулирования прибыли сотрудники правоохранительных органов Таджикистана во главе с председателем города Исфара Баховаддином Баходурзодой, но по ним открыли огонь из стрелкового оружия. По данным Генпрокуратуры, в результате глава Исфары, сотрудники правоохранительных органов и местные жители получили ранения.

"Вышеупомянутые лица [со стороны Киргизии] с подкреплением из еще большего числа военнослужащих и местного населения с огнестрельным оружием в руках и боевой техникой совершили нападение на жителей, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана", - подчеркнули в пресс-центре. Уточняется, что в результате несколько человек были убиты, десятки получили ранения, сожжено большое количество домов и других сооружений, причинен материальный ущерб гражданам и государству.

В связи с этим в Генпрокуратуре Таджикистана считают эти действия несовместимыми с Уставом ООН или же другими международными договорами и оценивают их как акт агрессии.