Белорусский оппозиционер Латушко заявил о намерении призвать к акциям протеста на 9 мая

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Оппозиция Белоруссии намеревается призвать к массовым акциям протеста против президента Александра Лукашенко на 9 мая. Об этом заявил находящийся в Польше член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в опубликованном в понедельник интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"9 мая у нас и в России будет официально отмечаться День Победы над гитлеровским фашизмом. Через социальные сети я призову к тому, чтобы белорусы вышли на улицы", - сообщил он. "Если Лукашенко позволит избивать протестующих 9 мая, то он войдет в белорусскую историю как фашист", - утверждал Латушко. Он не согласился с мнением экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сказавшей в одном из интервью о том, что оппозиция "потеряла улицы". "Нет, я с этим совершенно не согласен. Протест жив", - считает он.

Оппозиционер также призвал Запад усилить давление на Лукашенко и его окружение. "Мы нуждаемся в масштабных экономических санкциях", - утверждал он, отметив, что это нужно сделать "быстро, эффективно и в короткие сроки". "Без сильного давления извне Лукашенко не удастся склонить к переговорам", - полагает Латушко. Он также выразил мнение, что "Германия, Франция и ЕС могли бы созвать международную конференцию, пригласив на нее все важные организации Белоруссии, представителей оппозиции, режима, а также России", с целью урегулирования кризиса в его стране.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, Латушко и более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Тихановская инициировала 14 августа создание Координационного совета оппозиции. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение передачи власти.