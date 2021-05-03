Парламент Армении не проголосовал за избрание Пашиняна новым премьером

ЕРЕВАН, 3 мая. /ТАСС/. Депутаты парламента Армении в понедельник на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру и.о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Специальное заседание армянского законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"За избрание Пашиняна проголосовал один депутат, против - 3, воздержались 75, Пашинян не избран премьер-министром", - заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Ожидается, что второе заседание парламента по избранию нового премьер-министра республики состоится 10 мая. Если парламентарии вновь не проголосуют за избрание Пашиняна, то законодательный орган будет распущен, и президент Армен Саркисян назначит дату внеочередных выборов, которые, согласно ранее сделанным заявлениям Пашиняна, состоятся 20 июня.

Сам Пашинян ранее в понедельник заявил, что если политические силы нарушат договоренности и выдвинут кандидатов на пост главы армянского кабмина, то его фракция "Мой шаг" изберет нового премьера.

Пашинян ушел в отставку 25 апреля, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. Сейчас он исполняет обязанности главы кабмина. Вслед за премьером, согласно технической процедуре, ушло в отставку и правительство страны.

Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. Основные политические силы Армении уже заявили, что примут участие в досрочных парламентских выборах. По мнению экспертов, основными конкурентами "Моего шага" станут блоки бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.