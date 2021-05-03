ЕС вызвал постпреда России в связи с введением санкций против еврочиновников

БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Евросоюз пригласил постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова для встречи с генсеком Европейской службы внешних действий в связи с введением Россией контрсанкций против европейских чиновников. Об этом сообщил в понедельник в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Да, по санкциям России мы пригласили постоянного представителя России, который встретится с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий сегодня во второй половине дня", - заявил он.

Петер Стано также повторил тезис, ранее обозначенный в совместном заявлении Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, что ЕС считает российские санкции против европейских чиновников "лишенными юридических оснований".

В постоянном представительстве России при ЕС в ответ на запрос ТАСС информацию о вызове постпреда подтвердили.

30 апреля МИД РФ опубликовал заявление, включающее список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.