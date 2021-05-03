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Ответные санкции РФ
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Главы МИД стран ЕС обсудят 10 мая действия России

В повестке заседания будут в том числе санкции против еврочиновников
Здание Совета ЕС EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Здание Совета ЕС
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС обсудят на предстоящем 10 мая заседании Совета ЕС действия России, включая контрсанкции против граждан ЕС и чиновников Евросоюза. Об этом сообщил в понедельник в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Евросоюз всегда предпочитает выработку общего ответа, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета ЕС по иностранным делам в следующий понедельник", - заявил он. Ранее источник ТАСС сообщил, что эта тема будет обсуждаться в Совете ЕС 10 мая и на саммите ЕС 25 мая.

Стано заявил также, что Евросоюз вынес вопрос о действиях России, включая контрсанкции против европейских граждан и чиновников ЕС, на встречу глав МИД стран "семерки" в Лондоне.

"Министры иностранных дел "семерки" будут встречаться в Лондоне сегодня, во вторник и в среду, вопрос России будет стоять на повестке дня. Они будут обсуждать, как действовать дальше", - заявил он, отвечая на вопрос о реакции ЕС на контрсанкции России.

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РоссияОтветные санкции РФ
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