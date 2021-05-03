Байден назвал нападки на журналистов угрозой демократическим странам во всем мире

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Масштабы преследований и жестокого обращения с журналистами продолжают расти, эти нападки являются угрозой демократическим странам во всем мире. Об этом говорится в распространенном в понедельник Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена по случаю Всемирного дня свободы печати.

"В интернете продолжают расти [масштабы] жестокого обращения и преследований журналистов, особенно женщин и представителей этнических меньшинств. Авторитарные правители стремятся подорвать свободную прессу, манипулировать правдой или распространять дезинформацию, даже когда сокращающаяся индустрия новостей создает все больше "новостных пустынь", регионов без местных СМИ, по всему миру. Эти атаки - не что иное, как угроза демократиям во всем мире", - подчеркнул американский лидер, добавив, что журналисты "необходимы для функционирования демократии".

"Сегодня, во Всемирный день свободы печати, мы отмечаем безудержную храбрость журналистов во всем мире. Мы признаем ключевую роль свободной прессы в построении процветающих, устойчивых и свободных обществ. И мы обязуемся защищать и содействовать свободным, независимым и разнообразным СМИ во всем мире", - отметил президент. Он призвал "противостоять угрозам свободным и независимым СМИ, включая физическую угрозу и произвольные задержания". Президент напомнил, что сотрудники СМИ на протяжении пандемии "находились на передовых рубежах, чтобы информировать общественность, подвергая значительной опасности собственное здоровье".

3 мая ежегодно отмечается Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day). Он провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года в знак признания важности соблюдения принципов свободы слова, печати, независимости, а также как дань памяти журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1991 году в столице Намибии представители независимой печати стран Африки подписали Виндхукскую декларацию, в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.

В ходе Всемирного дня свободы печати проводятся мероприятия в память о профессиональных работниках средств массовой информации, погибших при исполнении своих обязанностей (по данным международной правозащитной организации "Репортеры без границ", в 2020 году - 50 человек). Также в этот день общественные организации и журналистские объединения во многих странах привлекают внимание властей и общественности к вопросам свободы слова в СМИ.