Кабмин Германии одобрил облегчение карантина для привитых и переболевших COVID-19

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Правительство Германии приняло проект распоряжения об облегчении карантина для привитых от COVID-19 и переболевших. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ передало проект распоряжения представителям Бундестага и федеральных земель. Если он будет там одобрен, то Бундестаг и Бундесрат могут принять по нему решение на текущей неделе", - сказал он.

По информации газеты Bild, документ предусматривает, что привитые и переболевшие COVID-19 смогут беспрепятственно встречаться друг с другом, им не нужно будет предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении заведений и магазинов и не придется уходить в карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения. Если проект не найдет возражений у законодателей, то он может вступить в силу уже на ближайших выходных.

В Германии сейчас действует карантин, правда не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. В то же время всем жителям ФРГ необходимо предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении большинства непродовольственных магазинов, парикмахерских, музеев, зоопарков и ботанических садов.