Дуда сообщил, что тему вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне

ВАРШАВА, 3 мая. /ТАСС/. Тема вступления Украины в НАТО будет обсуждаться на предстоящем в июне саммите Североатлантического альянса. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я говорил президенту [Зеленскому] о предстоящем саммите "Бухарестской девятки" - стран НАТО нашего региона, который через неделю пройдет в Бухаресте. Мы будем говорить о безопасности. Думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там важной темой, особенно Украины и российского присутствия у украинской границы", - рассказал польский лидер.

"Мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического альянса, который состоится через полтора месяца. В середине июня он пройдет в Брюсселе. Эта тема [безопасности Украины] там со всей уверенностью будет обсуждаться", - добавил он.

"Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", - информировал он.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. По оценкам брюссельских экспертов, за следующие 12 лет Киев и Тбилиси скорее отодвинулись от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.