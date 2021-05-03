Зеленский заявил, что ждет Дуду в августе на саммите "Крымской платформы"

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет своего польского коллегу Анджея Дуду в августе на так называемом саммите "Крымской платформы", созданной для реализации Киевом своих притязаний на полуостров.

"Я действительно пригласил, а господин президент [Польши] сказал, что будет, и я его очень жду вместе с первой леди на первом саммите "Крымской платформы" в дни тридцатилетия независимости Украины. Для нас будет очень важно, это будет первый важный саммит, где будут только наши друзья и партнеры", - сказал Зеленский, выступая в понедельник на совместном брифинге с президентом Польши во время своего визита в страну.

Президент Украины поблагодарил польского коллегу за поддержку территориальной целостности Украины, а также ее стремлений к членству в ЕС и НАТО.

Зеленский также признал, что между странами есть определенные разногласия во взглядах на историю, имея в виду отношения в период Второй мировой войны, но выразил надежду, что их удастся преодолеть. "Я знаю, что у нас есть некоторые исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет, потому что мы прекрасно друг друга понимаем", - сказал президент.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под свою юрисдикцию. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими странами. Работа этой площадки, согласно планам Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. МИД Украины проинформировал, что до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.