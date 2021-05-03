МИД Ирака вручил представителю Турции ноту протеста из-за действий на севере страны

ТАСС, 3 мая. МИД Ирака вручил в понедельник дипломатическому представителю Турции в Багдаде ноту протеста в связи с последними действиями Анкары в северных иракских провинциях. Об этом передал иракский телеканал Al-Sumaria.

В МИД Ирака сообщили, что в министерство "был вызван временный поверенный в делах Турции в Багдаде, которому была вручена нота протеста в связи с недавним необъявленным визитом министра обороны Турции на территорию Ирака без согласования или предварительного одобрения иракских властей".

Багдад также выразил резкое осуждение недавних заявлений главы турецкого МВД о намерении Анкары создать постоянную военную базу на севере Ирака.

Как заявил первый заместитель министра иностранных дел Ирака Низар аль-Хейралла, "иракское правительство выразило свое негодование и осуждение присутствия министра обороны Турции Хулуси Акара на иракских территориях без согласования или предварительного одобрения компетентных властей, а также его встречи с турецкими войсками, находящимися незаконно на севере Ирака".

В ноте иракского МИД указывается, что Багдад "категорически отвергает продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака, неприкосновенности иракских земель и воздушного пространства турецкими вооруженными силами и что продолжение такого подхода несовместимо с дружественными и добрососедскими отношениями и противоречит международному праву".

В конце апреля ВС Турции начали на севере Ирака операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией. По данным турецкой газеты Yeni Safak, в операции задействованы ВВС Турции, артиллерия и спецназ. Анкара уже многократно проводила трансграничные операции против РПК в Ираке. Парламент страны регулярно обновляет мандат вооруженных сил на действия за пределами границ республики. Основанием для этого власти называют право страны на самооборону.