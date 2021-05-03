ЕС выразил протест постпреду России в связи с введением санкций против граждан Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Евросоюз выразил протест постпреду России в связи с введением санкций против граждан Евросоюза и ограничений против недружественных стран на российской территории, выразив озабоченность по поводу последствий этих действий для двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам беседы с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым.

"Генеральный секретарь Европейской комиссии Илзе Юхансоне и генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино совместно пригласили посла [постоянного представителя] Российской Федерации при Европейском союзе Владимира Чижова в понедельник, чтобы выразить протест против решения российских властей, принятого в пятницу о запрещении въезда на территорию ЕС для восьми граждан ЕС", - говорится в документе.

"Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций", - говорится в заявлении. ЕС "также напомнил о высылке Россией чешских дипломатов и принятии Россией мер против так называемых недружественных государств, выразив серьезную озабоченность о кумулятивном эффекте этих действий для двусторонних отношений". Генсекретари Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы также подчеркнули, что ЕС "оставляет за собой права на новые ответные действия".

30 апреля МИД РФ опубликовал заявление, включающее список граждан стран ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.