В Вашингтоне надеются, что Пхеньян пойдет на дипломатическое взаимодействие

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация попытается добиться практических успехов во взаимодействии с КНДР, надеясь, что Пхеньян пойдет на дипломатическое взаимодействие с Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя в понедельник на совместной с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом пресс-конференции в Лондоне новый подход к Северной Корее, выработанный властями в Вашингтоне.

"Что у нас теперь есть, так это политика, предусматривающая откалиброванный, практический подход, который открыт для дипломатии с Северной Кореей и изучит такую возможность, дабы попытаться добиться практического прогресса, укрепляющего безопасность США, наших союзников и развернутых [за рубежом американских] сил. <...> Я надеюсь, что Северная Корея воспользуется этой возможностью, чтобы взаимодействовать дипломатически [с США], посмотреть, имеется ли пространство для продвижения вперед к цели полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Блинкен.