{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Блинкен заявил, что Байден хочет обсудить с Путиным стабилизацию отношений России и США

Соединенные Штаты не стремятся к эскалации, но примут ответные меры в случае агрессивных действий РФ, подчеркнул глава Госдепа
Госсекретарь США Энтони Блинкен Al Drago/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Al Drago/Pool via AP

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений на возможной встрече. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.

На эту тему

"Президент Байден уже давно - еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", - сказал глава Госдепа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Рааб, ДоминикБлинкен, Энтони
Минюст Белоруссии отказал в регистрации партии "Союз", выступающей за интеграцию с РФ
Учредители нарушили установленный порядок создания политической партии и представили недействительный документ, отметили в министерстве
Читать полностью