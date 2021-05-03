Минюст Белоруссии отказал в регистрации партии "Союз", выступающей за интеграцию с РФ

МИНСК, 3 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции Белоруссии приняло решение об отказе в государственной регистрации политической партии "Союз", выступающей за интеграцию России и Белоруссии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минюста.

"Рассмотрены документы о государственной регистрации политической партии "Союз". По результатам рассмотрения принято решение об отказе в государственной регистрации данной партии, - говорится в сообщении. - В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ".

Как отметили в ведомстве, для создания политической партии необходимо не менее 1 тыс. учредителей от большинства областей и Минска. В предоставленных "Союзом" документах на регистрацию значились 1 023 учредителя. Однако при выборочной проверке 150 имен выяснилось, что 26 указанных в списке лиц не существует. В отношении некоторых лиц были указаны недостоверные сведения о месте жительства и были предоставлены не все требуемые данные. "В связи с этим список учредителей партии не может быть признан действительным документом для государственной регистрации", - подытожили в Минюсте Белоруссии.

Было также установлено, что в качестве учредителей было указано лицо, не являющееся гражданином Белоруссии, что нарушает установленный порядок создания политической партии. Решение Минюста может быть обжаловано в Верховном суде.

Оргкомитет партии был сформирован в октябре прошлого года. В марте текущего года прошел учредительный съезд "Союза", куда прибыло более 100 делегатов от всех областей республики и Минска, а также гости из РФ. Председателем был избран Сергей Лущ.