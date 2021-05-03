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Блинкен: администрация Байдена не пытается сдерживать Китай или не допускать его роста

США поддерживают международный порядок, основанный на правилах, в который страны много вложили, подчеркнул глава Госдепа

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не пытается сдерживать Китай или не допускать его роста. С таким заверением выступил в понедельник на совместной с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом пресс-конференции в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наша цель не заключается в том, чтобы попытаться сдержать Китай или не допустить роста Китая", - утверждал глава внешнеполитического ведомства США.

"Что мы пытаемся делать, так это поддерживать международный порядок, основанный на правилах, в который наши страны столько вложили за так много десятилетий на благо, я бы сказал, не только наших граждан, но и людей во всем мире, включая, кстати, Китай", - заявил Блинкен.

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СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)Блинкен, Энтони
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