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Кризис на Украине

Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров

Киев будет добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов, отметил глава делегации в контактной группе

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не исключает своего отказа от продолжения минских переговоров об урегулировании в Донбассе и будет добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов.

"Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить - выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы", - заявил Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина-24".

Он добавил, что, с точки зрения Киева, изменение формата может означать изменение состава их сторон и повышение статуса их участников. "Или выйти из минского формата, или расширить этот формат, перенеся его, скажем, в Европу, изменив состав на более высокий уровень должностных лиц, и чтобы эти документы полностью соответствовали нормам международного права и были обязательными для исполнения", - заявил Кравчук.

Он пояснил, что украинская сторона определится со своей позицией в отношении минских переговоров исходя из действий, которые предпримут Европа и США, а также из итогов возможных встреч между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, а также между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. "Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам", - заявил Кравчук.

Зеленский в опубликованном в конце апреля интервью газете Financial Times отказался вести переговоры с представителями республик Донбасса и заявил, что для урегулирования конфликта необходимо скорректировать Минские соглашения или отказаться от них, а также расширить нормандский формат (Германия, Франция, Украина и Россия), подключив к нему США, Великобританию и Канаду.

В феврале 2015 года в столице Белоруссии был подписан документ под названием "Комплекс мер по выполнению минских соглашений". Чаще его называют просто "минские соглашения" или "Минск-2" в отличие от Минского протокола и Минского меморандума, подписанных в сентябре 2014 года. Соглашение "Минск-2" было призвано способствовать прекращению боевых действий между Украиной и непризнанными республиками, созданными на территории Донецкой и Луганской областей, и заложить основы для мирного политического урегулирования конфликта. До сих пор этот план остается нереализованным, в том числе из-за позиции украинской стороны, которая, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, отказывается от выполнения политических пунктов до момента урегулирования вопросов безопасности.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
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