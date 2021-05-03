Вице-президент США привела к присяге нового руководителя USAID

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис привела в понедельник к присяге нового руководителя Агентства по международному развитию (USAID, АМР) Саманту Пауэр. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома

По свидетельству аппарата вице-президента, в церемонии приняли участие супруг, дочь, сын и отчим нового руководителя АМР. "USAID - это агентство, которое решает самые сложные проблемы в мире. Ни для кого не секрет, что сейчас у нас есть несколько таких блюд: начиная с самого COVID и заканчивая экономическими последствиями COVID, которые отбросили назад многие успехи в развитии, достигнутые в последние годы. Сейчас многие из них - будь то образование для девочек, другие прививки и вакцинация [от различных заболеваний], экономический рост - все отброшено назад. Так что у нас много работы, усугубленной изменением климата, усугубленной отступлением от демократии", - отметила глава АМР.

Лауреат Пулитцеровской премии 2003 года, 50-летняя уроженка Ирландии Саманта Пауэр занимала пост постоянного представителя США при ООН в администрации 44-го президента Барака Обамы с 2013 по 2017 год.

Созданное в 1961 году Агентство США по международному развитию является высшим федеральным органом государственного управления страны в области оказания зарубежной помощи. Руководитель агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената Конгресса США и действуют в координации с Госдепартаментом. В соответствии с уставом, основными направлениями деятельности агентства являются оказание поддержки торговле, сельскому хозяйству, развитию здравоохранения, гуманитарной сферы и экономики, а также оказание помощи усилиям по предотвращению конфликтов и развитию демократии в других странах.

В сентябре 2012 года деятельность агентства в России была прекращена по решению правительства РФ в связи с отсутствием необходимости в получении помощи из-за рубежа. USAID неоднократно было уличено в связях с разведкой. Несколько провалов сотрудников ЦРУ, работавших под прикрытием в агентстве, носили столь резонансный характер, что замолчать эти операции было невозможно.