На Аляске начинаются учения ВС США с участием 15 тыс. военных

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Учения ВС США Northern Edge 2021 ("Северный край - 2021") с участием 15 тыс. военнослужащих и 240 различных летательных аппаратов начинаются 3 мая на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Сегодня ВВС США начинают учения Northern Edge 2021 на Аляске. Northern Edge - это проводимые Тихоокеанскими ВВС при поддержке Индо-Тихоокеанского командования [ВС США] полевые учения, которые проводят совместно [американские] виды ВС. Около 15 тыс. военнослужащих и 240 летательных аппаратов принимают участие в учениях, которые сосредоточены на высококлассной реалистичной подготовке бойцов для развития и улучшения совместного оперативного взаимодействия и повышения боеготовности", - отметил пресс-секретарь. В учениях будут задействованы военнослужащие из американских ВВС, Сухопутных войск (Армии), ВМС и Корпуса морской пехоты, а также авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения.

Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в Пентагоне, что Соединенные Штаты не приглашали иностранных наблюдателей, в том числе и из России, на свои учения, которые пройдут на Аляске 3-14 мая. В ведомстве добавили, что между двумя странами не велись контакты по поводу данных маневров в связи с тем, что они проводятся исключительно на территории США.

Учениям Northern Edge предшествовали маневры Jack Frost (1975-1979), Brim Frost (1981-1989) и Arctic Warrior (1991), проходившие на Аляске в зимний период. Их основной целью была отработка совместных военных операций всех видов войск и способов коммуникации подразделений в сложных погодных условиях Арктики. Маневры под названием Northern Edge впервые были проведены Командованием Аляски в 1993 году, тогда в них принял участие только личный состав штаба командования. С 1994 года в маневрах задействована боевая техника, авиация, а количество военнослужащих, представляющих все виды войск, было увеличено до нескольких тысяч. География маневров периодически расширялась до японского острова Окинава и канадской провинции Британская Колумбия. В 1993-2009 годах Northern Edge проходили ежегодно, с 2015 года - раз в два года.