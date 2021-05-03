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Во время протестов в Колумбии задержали более 430 человек

Пострадали еще 846, в том числе 540 полицейских, сообщил министр национальной обороны Диего Молано

БОГОТА, 3 мая. /ТАСС/. Полиция Колумбии задержала более 430 человек во время протестов, которые в течение нескольких дней проходили в стране. Об этом в понедельник сообщил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.

"Нам удалось задержать 431 человека", - написал Молано на своей странице в Twitter.

Министр добавил, что во время протестов пострадали 846 человек, в том числе 540 полицейских.

Со среды по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в реформу, однако протесты продолжились.

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