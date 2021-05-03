В Пентагоне упрекнули Россию в недостаточной прозрачности при проведении учений

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Российское руководство при проведении военных учений не проявляет достаточную прозрачность в плане предоставления информации об их ходе и целях. С таким утверждением выступил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Во время регулярного брифинга он рассказывал журналистам о военных учениях НАТО Defender Europe 21. "Это крупномасштабные совместные международные учения, возглавляемые [командованием] Армии [Сухопутных войск] США в Европе и Африке. [Они] направлены на повышение стратегической, операционной готовности и оперативной совместимости между силами США, союзников по НАТО и партнеров. В них участвуют 28 тыс. военнослужащих <...> из 26 различных стран. Они являются оборонительными по своему характеру, сосредоточены на сдерживании агрессии и подготовке при этом наших сил к реагированию на кризис и проведению масштабных боевых операций в случае необходимости", - сказал Кирби. "Учения включают ряд различных связанных [с ними] <...> совместных и многонациональных учений, так что есть много более мелких учений", - добавил Кирби. Учения завершатся в июне.

"Как концентрация 30 тыс. военнослужащих США, их союзников и партнеров на границе НАТО рядом с Россией отличается от сосредоточения Россией своих сил для учений на границе с НАТО?" - спросили Кирби позднее во время брифинга. "Послушайте, я не собираюсь говорить о том, что, по утверждению России, было учениями. Я неоднократно говорил, что им нужно отвечать на вопросы о том, что они делают. Впрочем, <...> там все еще значительное количество [сил]. Я имею в виду, что там все еще много сил <...> вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - утверждал на это представитель Пентагона.

"По-прежнему не до конца ясно, каковы были их намерения. Это отличный вопрос для Москвы. <...> Учения Defender Europe являются ежегодными. <...> Как я сказал, <...> это оборонительные учения. <...> Есть еще одно различие. <...> Мы вышли <...> и рассказали вам о них. Я сказал вам, сколько военных, сколько стран [принимают в них участие]. Я рассказал об особенностях. <...> Вы устанете слушать от меня про Defender Europe, <...> потому что я продолжу говорить о том, что мы делаем. Это называется прозрачность. Это прекрасно. И мы не получаем этого от Москвы. <...> В этом большое отличие", - заявил Кирби.

Российские военные учения

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.