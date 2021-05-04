В Китае заявили, что ждут от США и КНДР усилий по возобновлению диалога

ООН, 4 мая. /ТАСС/. Китай рассчитывает, что новый подход США к взаимодействию с КНДР приведет к тому, что больше усилий будет направлено на выстраивание диалога, а не на попытки оказать давление на Пхеньян. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на пресс-конференции.

"Что касается КНДР, то ситуация сложная, в последнее время нам приходилось слышать жесткие заявления. Мы рассчитываем, что заинтересованные стороны серьезно задумаются о том, что им делать дальше, а особенно будут особенно избегать шагов, способных ухудшить ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос, как Китай относится к планам американской администрации изменить подход к КНДР.

"Необходимо предпринять больше усилий для возобновления диалога, вместо того, чтобы делать акцент на увеличение давления, предпринять усилия, чтобы идти навстречу друг другу", - добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения крупной сделки с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства.