Власти Мексики извинились перед народом майя за причиненный вред

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Власти Мексики принесли официальные извинения народу майя за причиненный вред и дискриминацию его представителей с начала испанской колонизации Америки. Соответствующее заявление было сделано в понедельник в ходе торжественной церемонии с участием главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и его гватемальского коллеги Алехандро Джамматтеи в южном штате Кинтана-Роо.

"Здесь, в соответствии с этическим императивом правительства, но также и по собственному убеждению, мы приносим самые искренние извинения народу майя за ужасные злоупотребления, которые были совершены частными лицами и национальными и зарубежными властями во время конкисты (испанской колонизации Америки - прим. ТАСС), за три века колониального владычества и двести лет независимой истории Мексики", - цитирует Лопеса Обрадора сайт его администрации.

Цивилизация древних майя достигла расцвета в 300-900 годы н. э., а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Ее города и поселения находились на территории таких современных государств, как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор. В настоящее время в Мексике и странах Центральной Америки проживают, по разным оценкам, порядка 5 млн майя.