Каир и Париж подписали контракт о поставке в Египет 30 самолетов Rafale

КАИР, 4 мая. /ТАСС/. Египет и Франция подписали контракт о поставке в арабскую республику 30 французских истребителей Rafale. Об этом сообщил египетский портал Al-Watan со ссылкой на Минобороны страны.

Как уточняет портал, истребители, произведенные французской компанией Dassault Aviation, будут поставлены в Египет на условиях кредита, который будет выдан как минимум на 10 лет.

Соглашение о приобретении Каиром 24 истребителей Rafale Египет и Франция подписали в 2015 году. Этот тип истребителей отличается большой дальностью выполнения поставленных задач, высокой маневренностью, а также способностью выполнять задачи в условиях радиоэлектронной борьбы, уточняет Al-Watan.

Ранее французское издание Disclose информировало, что контракт между Каиром и Парижем на закупку различных вооружений был заключен 26 апреля по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Стоимость закупаемых вооружений, по данным Disclose, составляет €3,95 млрд.