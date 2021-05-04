Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Группы семи (G7) обсудят во вторник в Лондоне взаимоотношения с Россией, Китаем, Ираном, а также кризис в Мьянме, ситуацию в Ливии, Эфиопии, Белоруссии, гражданскую войну в Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства, распространенном накануне первого за два года министерского заседания "семерки" в очном формате.

Помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, на встречу приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.

Обсудить Россию

"Председательство Великобритании в G7 представляет возможность для того, чтобы собрать вместе открытые, демократические сообщества и продемонстрировать единство в то время, когда крайне необходимо разбираться с совместными проблемами и растущими угрозами", - приводятся в коммюнике слова главы Форин оффиса Доминика Рааба. Как отмечается в сообщении, на пленарном заседании во вторник министры намерены обсудить "продолжающуюся враждебную деятельность России, в том числе [ведущуюся] посредством сосредоточения войск на границе с Украиной и лишения свободы оппозиционера Алексея Навального". Также будет затронута ситуация в Белоруссии.

В понедельник на пресс-конференции в Лондоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава Форин оффиса сообщил, что Великобритания готова к улучшению отношений с Россией, однако для того, чтобы это произошло, Москва должна изменить свое поведение.

"С точки зрения Соединенного Королевства, дверь для позитивных отношений [с Россией] и дипломатии для нас всегда остается открытой. Думаю, что эту позицию разделяют и многие страны НАТО, однако поведение России должно измениться, - заявил глава Форин оффиса, отвечая на вопрос о возможности возвращения РФ в состав G7.

Причины обеспокоенности

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Москва неоднократно подчеркивала, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ, и выражала готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего.

Ситуация в Мьянме

Относительно ситуации в Мьянме, в которой военное руководство 1 февраля ввело чрезвычайное положение сроком на год и сместило гражданское правительство, министры G7 намерены ознакомиться с видеоотчетом правительства национального единства. В него вошли остающиеся на свободе руководители оппозиционной Национальной лиги за демократию. Руководитель этой политической силы Аун Сан Су Чжи до переворота была фактическим лидером страны, сейчас она арестована.

Как подчеркивают в британском МИД, глава ведомства призовет членов Группы семи "принять более жесткие меры в отношении военной хунты". Они, как отмечается в коммюнике, будут включать расширение адресных санкций против частных лиц и организаций, связанных с военным руководством, поддержку запрета на поставки оружия в Мьянму, увеличение гуманитарной помощи.

Помимо этого, будут обсуждены положение в Ливии, война в Сирии, а во второй половине дня - ситуация в Эфиопии, Сомали, странах Африки к югу от Сахары, на Западных Балканах.