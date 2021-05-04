СМИ: военный ДНР погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков

ТАСС, 4 мая. Один военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

"С прискорбием сообщаем, что в результате снайперского огня погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - цитирует сообщение ведомства ДАН.

По его данным, инцидент произошел вечером 3 мая. Сообщается, что украинский снайпер открыл огонь по позициям сил ДНР в районе села Коминтерново в 19:40. Как уточняет ДАН, огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли в понедельник вечером из минометов окрестности села Саханка на юге ДНР.