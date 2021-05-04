Нуланд будет в Киеве во время визита туда Блинкена

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, будет находиться в Киеве во время визита туда главы Госдепартамента Энтони Блинкена. Это следует из графика, распространенного в понедельник пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

В настоящий момент Блинкен находится в Лондоне для участия в переговорах министров иностранных дел G7. На прошлой неделе Госдеп сообщил, что после этого - 5-6 мая - Блинкен посетит Украину. Согласно графику Госдепартамента, с 4 по 6 мая Нуланд отправляется в Лондон и Киев. В поездке в Великобританию и на Украину Блинкена также сопровождает исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.

В мае 2019 года Нуланд было отказано в российской визе. В МИД России заявили, что дипломат внесена в черный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции.