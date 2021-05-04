В Киргизии начали обезвреживать неразорвавшиеся снаряды на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 4 мая. /ТАСС/. Саперы Министерства обороны Киргизии начали работать на расположенных около границы с Таджикистаном участках и обезвреживать неразорвавшиеся снаряды. Об этом сообщила во вторник Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"В местности Орто-Боз Баткенского района работает группа саперов Министерства обороны Кыргызской Республики по обезвреживанию ранее не разорвавшихся снарядов. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Власти Киргизии призвали население Баткенского района "не поддаваться панике при звуке взрывов", поскольку саперы занимаются ликвидацией боезарядов. "Части и соединения Пограничной службы ГКНБ, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. В Бишкеке заявили, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновений применяли пулеметы, минометы и боевые вертолеты Ми-24.

В тот же день вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации, однако перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая.

По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 36 жителей Киргизии, пострадали около 150. Основную часть убитых и раненых составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены и разрушены более ста зданий, в том числе две школы, три погранзаставы, детсад, пожарная часть, здание отделения милиции, а также более ста одноэтажных жилых домов. Из зоны конфликта в общей сложности были эвакуированы 33 тыс. мирных жителей.