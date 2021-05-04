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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

В Киргизии заявили, что пограничной с Таджикистаном Баткенской области дадут особый статус

Премьер-министр республики Улукбек Марипов также пообещал восстановить за счет государства разрушенные во время противостояния дома жителей области
Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

БИШКЕК, 4 мая. /ТАСС/. Особый статус в ближайшее время будет предоставлен Баткенской области Киргизии, на территории которой произошел вооруженный пограничный конфликт с Таджикистаном. Об этом заявил во вторник премьер-министр республики Улукбек Марипов во время посещения региона, сообщила пресс-служба кабмина.

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"Соответствующее решение мною подписано и направлено в парламент для рассмотрения. Как только оно будет принято, Баткенская область получит особый статус, предполагающий, в том числе, налоговые преференции", - цитирует главу кабмина пресс-служба.

Марипов также пообещал восстановить за счет государства разрушенные во время противостояния дома жителей области. "Речь, предварительно, идет о 30 домах в Баткенском и 70 - в Лейлекском районах. Сейчас комиссия ведет подсчет и, как только она закончит работу, начнется строительство. Мы должны все работы завершить до наступления холодов", - сказал Марипов.

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КиргизияТаджикистанМарипов, Улукбек АсамидиновичОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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