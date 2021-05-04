Президент Казахстана посетит Таджикистан с официальным визитом 19-20 мая

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19-20 мая посетит с официальным визитом Таджикистан, где проведет переговоры с лидером этой страны Эмомали Рахмоном. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"19-20 мая текущего года президент Касым-Жомарт Токаев посетит Республику Таджикистан с официальным визитом по приглашению президента [Таджикистана] Эмомали Рахмона. В ходе визита запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном форматах", - написал Уали на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в повестку переговоров включены вопросы развития казахстанско-таджикистанского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. "Отдельное внимание будет уделено активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии", - уточнил пресс-секретарь.

В июне 2019 года Токаев был в Таджикистане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и тогда тоже встречался с Рахмоном. В свою очередь лидер Таджикистана посещал Казахстан в марте 2018 года, когда президентом республики был Нурсултан Назарбаев.