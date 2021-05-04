Пентагон намерен 5 мая провести пуск ракеты Minuteman III

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Пентагон запланировал на 5 мая очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

Как отмечается в распространенном уведомлении, запуск трехступенчатой МБР будет осуществлен из шахты на калифорнийской авиабазе Ванденберг с 00:15 до 06:15 по местному времени (с 10:15 до 16:15 мск). Предполагается, что установленная на ней учебная боеголовка поразит цель на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. "Цель испытательного пуска МБР - удостовериться в эффективности и точности этой оружейной системы", - указала пресс-служба.

Minuteman III, поступившие на вооружение еще в 1970-х годах, подвергаются время от времени модернизации. Производится, в частности, замена головных частей, систем наведения и управления, силовых установок. Ежегодно осуществляется до четырех пусков, призванных подтвердить боеготовность МБР. Последнее по времени подобное испытание состоялось 23 февраля.

Командование глобального удара каждый раз подчеркивает, что "на планирование каждого испытания уходит от шести месяцев до года, и эти пуски не являются реакцией на какие-либо происходящие в данный момент в мире события".

Пентагон имеет в своем распоряжении 400 ракет Minuteman III, на которых установлено по одной ядерной боеголовке мощностью 300 или 335 килотонн. Они размещены в шахтах на авиабазах Малмстром (штат Монтана), имени Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и Майно (штат Северная Дакота). Еще 50 шахт числится в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены ракеты, если это потребуется.

Минобороны планирует осуществить замену Minuteman III на МБР следующего поколения, которые находятся в стадии разработки, в 2036 году. По оценкам аналитиков Бюджетного управления Конгресса США, на это потребуется $149 млрд.